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В Перми за два дня Казанской иконе Божией Матери поклонились 14 тысяч человек

Православную святыню принял Свято-Троицкий кафедральный собор Перми.

Источник: Пермская метрополия

Пермь в течение двух дней, 27 и 28 мая, принимала православную святыню — Казанскую икону Божией Матери. С раннего утра и до позднего вечера для поклонения ей выстраивались огромные очереди верующий. За это время святому образу поклонились 14 тыс. человек, сообщили в Пермской епархии.

Торжественный молебен в Перми проходил в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе». Казанскую икону Божией Матери епархия приняла по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери началось в Москве 6 мая. После Перми новообретенная чудотворная святыня посетит десятки городов России.

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