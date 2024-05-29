В Перми за два дня Казанской иконе Божией Матери поклонились 14 тысяч человек

Пермь в течение двух дней, 27 и 28 мая, принимала православную святыню — Казанскую икону Божией Матери. С раннего утра и до позднего вечера для поклонения ей выстраивались огромные очереди верующий. За это время святому образу поклонились 14 тыс. человек, сообщили в Пермской епархии.
Торжественный молебен в Перми проходил в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе». Казанскую икону Божией Матери епархия приняла по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Общероссийское принесение Казанской иконы Божией Матери началось в Москве 6 мая. После Перми новообретенная чудотворная святыня посетит десятки городов России.