В Перми за два дня Казанской иконе Божией Матери поклонились 14 тысяч человек

Пермь в течение двух дней, 27 и 28 мая, принимала православную святыню — Казанскую икону Божией Матери. С раннего утра и до позднего вечера для поклонения ей выстраивались огромные очереди верующий. За это время святому образу поклонились 14 тыс. человек, сообщили в Пермской епархии.