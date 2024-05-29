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Топ-5 новостей в Молдове на 29 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 29 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Картина апокалипсиса в Молдове: «Дома, улицы, школа и детский сад остались, но людей там больше нет» — при нынешней власти в стране только умирают, а рожать не спешат.

2. «Любите ее»: Глава МИДа Молдовы счастлив, что Санду Санду везде хвалят за границей — это он просто не бывал в наших разоренных и пустующих селах.

3. Уникальный случай: Молдаванин оказался единственным за два года, кто переплыл Днестр в сторону Украины — пограничники в шоке от объяснения поступка.

4. Мошенничество ЦИК Молдовы: Проголосовать за рубежом можно будет только одновременно за президента и «референдум Санду».

5. Халява не прошла: Теперь спикеру Молдовы Гросу придется раскошелиться на адвоката, суд запретил ему использовать юридическую службу парламента в личных целях.

экономика