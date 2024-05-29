1. Картина апокалипсиса в Молдове: «Дома, улицы, школа и детский сад остались, но людей там больше нет» — при нынешней власти в стране только умирают, а рожать не спешат.
2. «Любите ее»: Глава МИДа Молдовы счастлив, что Санду Санду везде хвалят за границей — это он просто не бывал в наших разоренных и пустующих селах.
3. Уникальный случай: Молдаванин оказался единственным за два года, кто переплыл Днестр в сторону Украины — пограничники в шоке от объяснения поступка.
4. Мошенничество ЦИК Молдовы: Проголосовать за рубежом можно будет только одновременно за президента и «референдум Санду».
5. Халява не прошла: Теперь спикеру Молдовы Гросу придется раскошелиться на адвоката, суд запретил ему использовать юридическую службу парламента в личных целях.