Опубликованы места новых камер, штрафующих водителей за нарушения ПДД

По контракту подрядчику необходимо будет поставить два комплекса фиксации нарушений ПДД, в которые входит семь обзорных камер. Помимо этого, в комплекс также входят видеодатчики, контролеры определения текущей фазы светофора, а также системы инфракрасной подсветки.