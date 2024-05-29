Митрополит Владимир: во Владивостоке не хватает храмов

Митрополит Приморский и Владивостокский Владимир в большом интервью ИА PrimaMedia рассказал, где в регионе сейчас есть самые неокормленные территории.
По словам Владыки, речь идет не об отдаленных районах и селах — там ситуация выправляется дежурным священником, а о Владивостоке. Точнее — о новых микрорайонах и окраинах города, которые активно застраиваются.
"Во Владивостоке есть районы, где не хватает храмов. В центральной части города достаточно много приходов, а вот на окраинах, которые сегодня активно застраиваются, где возводятся целые микрорайоны и появляются огромные жилые комплексы с большим количеством квартир, храмов очевидно недостаточно.
Вот там мы планируем в диалоге с администрацией города изыскивать земельные участки, чтобы запроектировать и начать строительство православных храмов.
С тем посылом, чтобы потом, когда тот или иной жилой массив будет достроен, его жители не ездили куда-то за тридевять земель, и могли спокойно прийти в свой местный храм", — сказал священнослужитель.
Напомним, что ИА PrimaMedia провело большой разговор с митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром о душе, обществе и взглядах Церкви на острые вопросы текущего исторического момента. Как Церковь относится к искусственному интеллекту? Стоит ли ей меняться сообразно времени? Почему в Приморье появляются «типовые» храмы? Надо ли теперь, после открытия Спасо-Преображенского собора, как-то особо рецензировать концерты на центральной площади с точки зрения нравственности? Где во Владивостоке нужны новые храмы? Почему Петр и Феврония стали примером здоровой семьи? И многое другое в открытом и обстоятельном разговоре.