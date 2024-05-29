«Фекалии просто золотые!» Обратная сторона дорогого отдыха на Байкале

Каждый турист привозит на Ольхон 40 тысяч рублей и 5 кг мусора. Не очень много? Так это за три дня. А на содержание гостя при этом уходит 36 тысяч рублей, то есть у тех, кто его обслуживает, на руках остается всего 4 тысячи. В общем, бизнес на заповедном отдыхе чересчур доходным не назовёшь. А сами местные жители предпочитают ездить на Алтай или в Таиланд — это дешевле и комфортнее. Почему так, выяснял корреспондент irk.aif.ru.