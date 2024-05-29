«Фекалии просто золотые!» Обратная сторона дорогого отдыха на Байкале

Каждый турист привозит на Ольхон 40 тысяч рублей и 5 кг мусора. Не очень много? Так это за три дня. А на содержание гостя при этом уходит 36 тысяч рублей, то есть у тех, кто его обслуживает, на руках остается всего 4 тысячи. В общем, бизнес на заповедном отдыхе чересчур доходным не назовёшь. А сами местные жители предпочитают ездить на Алтай или в Таиланд — это дешевле и комфортнее. Почему так, выяснял корреспондент irk.aif.ru.
«Цены, как в Сочи»
Ольхон — жемчужина Байкала, священный остров. А ещё здесь красиво. Сюда каждый год приезжает около 600 тыс. человек. Приезжает, делает селфи, за пару дней объезжает священные скалы, спускается в пещеры, жарится на пляже, окунается в воду, обедает омулем, посещает шамана, если повезёт. И отбывает дальше по маршруту. Впоследствии одни вспоминают первозданную природу, другие — отсутствие благоустройства и «цены, как в Сочи».
«Обычно турист живёт на острове трое суток, — говорит заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов. — Этого вполне хватает, чтобы надышаться “экзотикой”. Ведь всё путешествие на Байкал, как правило, занимает неделю, а увидеть хочется как можно больше. Сначала гостям показывают храмы и уникальные дома-памятники в Иркутске, потом везут в Листвянку, на катерах вдоль Кругобайкалки, оттуда на Ольхон. В среднем на отдых тратят 100 тысяч рублей (не считая 60 тысяч на перелёт и 10 — на развлечения мимо программы)».
Туристы платят за мусор
«Справедливости ради, рост цен по сравнению с летом прошлого года относительно небольшой, на 10−12%, — добавляет Вадим Копылов — Просто в прошлом году стоимость взлетела до максимума. Ещё подорожали перелёты в высокий сезон».
Почти половина потраченных на отдых на Байкале средств остаётся на Ольхоне. Но отдых туристов от этого более комфортным не становится. Деревянные гостиницы, неизбежное знакомство с туалетами системы «сортир», туры на север острова на «буханках» по бездорожью с видом на видавшие виды домики местных, фантастические цены на омуль. Это практически полный перечень жалоб туристов, которым «не очень понравилось».
«Тут не всё так просто, — объясняет Вадим Копылов. — Скажем, из 40 тысяч рублей, что оставляет на острове средний турист, 36 уходит на его содержание. Очень много расходов, о которых никто не догадывается, из-за того, что остров заповедный. Я не встречал ещё ни одного бизнесмена, который бы вошел хоть в какой-то “список Форбс” на организации ольхонского отдыха».
Главной статьей дополнительных расходов, из-за чего дорожают и сами туры, кроме цен на продукты, неожиданно оказывается… мусор.
«Гости острова понимают, куда приехали, и стараются бережно относиться к природе, — говорит Копылов. — Но есть ещё отходы при приготовлении пищи. Плюс каждый приём душа — это 30 литров воды. На всё про всё набегает 150 литров жидкости, которую надо утилизировать».
Суть в том, что все это по закону организаторы отдыха должны вывезти с острова. Поэтому раз в два дня каждая турбаза вызывает ассенизаторскую машину, которая за 10 тысяч рублей откачивает и вывозит отходы. Плюс ТБО — тут расходы тоже такие, что в других регионах и не снились.
«А представьте, с Ольхона или с бухты Песчаной (одна из красивейших, но трудно доступных бухт на Байкале — ред.) вытаскивать отходы, — говорит Вадим Копылов. — Это же невероятные суммы, эти фекалии и мусор, простите меня, просто золотые. Паром, рейс машины по 300 км! При нынешней-то стоимости ГСМ и запчастей. Поэтому поездки в эти места такие дорогие, это связано со сложностью обеспечения быта. А основной поток на остров — это жители Москвы или иностранцы. Много китайцев».
Это они-то и пожимают плечами, сравнивая местный быт с тем же Горным Алтаем. Казалось бы, в чем разница? А там — домики как с картинки и все условия. Здесь — проблема душ принять.
«Это потому, что на Алтае нет отдельного закона о его защите, который бы всё запрещал, — усмехаются представители турбизнеса. — А у нас есть. К нам инвесторы приходят и видят — строить ничего нельзя, удобств никаких, и деньги ничего не решают. И уходят. Но мы не против закона о Байкале».
В поисках выхода
Варианты сделать отдых доступнее ищут постоянно.
«Мы подсчитали, что практичнее полуфабрикаты для туристов на острове готовить в Иркутске — говорит иркутский эколог и общественница Елена Творогова. — В городе чистить овощи, например, что-то отваривать. Потом упаковывать в вакуум и везти на Ольхон. Но идея не нашла поддержки, владельцев бизнеса волнует только прибыль».
Так что пока туристы платят баснословные суммы, оплачивая в том числе вывоз мусора. Елена Творогова называет эту ситуацию «Байкальская правовая аномалия», уж слишком далека реальность от законов по охране природы.
«Ольхон относится к центральной экологической зоне Байкала и на него распространяются все природоохранные ограничения, — говорит она. — Запрещена всякая деятельность с отходами: их нельзя хранить, перерабатывать и захоранивать. Именно поэтому с острова их увозят паромом. А поскольку прессовать на месте запрещено, в огромную машину входит мало — мусорные пакеты и пластик хоть и лёгкие, но объёмные».
Что касается «запрещенки» на острове, то, по закону о «Защите озера Байкал», невозможно любое строительство. Поэтому комфортабельные гостиницы — только мечта. Новую дорогу построить так же невозможно, как и электроподстанцию. Из-за этого, к слову, прошлой зимой были отключения электричества.
«Ищем вариант с минимальным ущербом для природы, — говорит заместитель руководителя агентства по туризму Иркутской области Роман Пичугин. — Должно быть что-то, что позволит выравнивать нагрузку. Энергетики говорят, что летом отключений не будет. Нужно провести учёт всех потребителей и принять меры по энергоэффективности».
Была мысль подумать об альтернативных источниках энергии, но это опять тупик. Газа на Ольхоне нет, везти баллоны с пропаном через озеро — большой риск, солнечные панели зимой не спасут, дизель вредит природе.
И это не всё. Из-за запретов нельзя также построить очистные — не только на Ольхоне, но и в Еланцах, Байкальске и Усть-Баргузине. Нет возможности благоустроить не только дорогу на острове, но и федеральную трассу «Иркутск-Чита».
Решение проблем острову необходимо. Только какое? Предлагаются самые разные варианты, в том числе радикальные — выселить жителей и разобрать турбазы. Хорошо, если победит взвешенный подход.
Законы плохие?
Общественность приступает к обсуждению изменений в законы «Об охране озера Байкал» и «Об экологической экспертизе», которые подготовлены ко второму чтению. Работа над этим шла 2 года, проведено 50 экспертных, научных и общественных обсуждений проекта. В согласовании участвуют Минприроды, Рослесхоз, Росреестр, Росимущество.
И, похоже, появилось решение проблем жителей острова: если весь посёлок находится полностью или частично в границах лесного фонда, его территория должна стать землёй населенного пункта. А это меняет подход к собственности.
Вера Шлёнова, председатель Иркутского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы, считает, что экологические проблемы Байкала — не от того, что законы какие-то не такие.
«Надо учитывать, что в Центральной Байкальской природной территории запрещено любое производство, то есть говорить о каких-то заводах по переработке мусора нельзя ни на Ольхоне, ни на Малом море. Но, если мы хотим сохранить Байкал, надо вкладывать серьёзные средства в экологические проекты. Начинать с малого. Например, компания по вывозу мусора должна приобрести оборудование и прессовать его на месте. Достаточно компактной установки. А еще лучше всем нам не на словах, а на деле следовать правилу “Байкал — без пластика!” Что касается жидких бытовых отходов, то и здесь решение наверняка есть. Не стоит собственное нежелание тратить на это деньги прикрывать несовершенством закона “Об охране озера Байкал”. За время его существования в него внесли более 20 поправок, но в пользу озера не было ни одной».