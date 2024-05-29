Монеты 19 века нашли археологи возле усадьбы Василия Сурикова в Красноярске

Артефакты обнаружили во время подготовительных работ к реставрации усадьбы Сурикова. Археологи нашли следы стоянки древнего человека: каменные орудия, отщепы, часть лепного керамического сосуда и другое. Кроме того, были найдены и вещи, относящиеся к периоду правления Александра I и Николая I: фрагменты керамических сосудов, кованые гвозди и старинные монеты.