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Монеты 19 века нашли археологи возле усадьбы Василия Сурикова в Красноярске

В Красноярске археологи обнаружили несколько артефактов на территории Музея-усадьбы художника Василия Сурикова.

Источник: Культура24

В Красноярске археологи обнаружили несколько артефактов на территории Музея-усадьбы художника Василия Сурикова. Об этом сообщает портал «Культура24».

Артефакты обнаружили во время подготовительных работ к реставрации усадьбы Сурикова. Археологи нашли следы стоянки древнего человека: каменные орудия, отщепы, часть лепного керамического сосуда и другое. Кроме того, были найдены и вещи, относящиеся к периоду правления Александра I и Николая I: фрагменты керамических сосудов, кованые гвозди и старинные монеты.

На месте также обнаружили котлован, который мог быть основанием художественной школы. Ее организовали Василий Суриков и Дмитрий Каратанов. На месте нашли бронзовую кнопку, которой могли крепить листы для рисования.

Сейчас специалисты обрабатывают и исследуют полученные артефакты. Затем их передадут в Музейный фонд России.

археология