Главные новости за 28 мая

ВЧЕРА.
Как белорусским СМИ стать еще успешнее. Лукашенко обозначил семь приоритетов в работе массмедиа.
«Мы работаем как одна команда и делаем одно большое дело». Акулович о работе белорусских СМИ.
БЕЛТА получила пять наград на конкурсе «Золотая Литера» в Могилеве.
Кочанова предложила создать Совет женщин Беларуси и Китая и организовать белорусско-китайский молодежный туристический слет.
Беларусь и Алтай подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2024−2026 годы.
Темп роста валовой продукции сельского хозяйства в I квартале составил 106,8%.
БелАЭС суммарно выработала 30 млрд кВт.ч электроэнергии.
Особая миссия. Как несут службу военнослужащие Гомельской пограничной группы.
«Всех секретов пока не раскрываем». В Минске продолжаются тренировки будущих участников парада ко Дню Независимости.
О космонавтике и мечтах. Марина Василевская встретилась с учащимися школ столицы.
Болбатовский рассказал о стоимости путевок в санатории Беларуси.
Соболенко победила на старте открытого чемпионата Франции по теннису.
«Мы рады показать свои таланты». Участники о значении фестиваля «Время сильных» и творчестве в их жизни.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция «Об изменениях порядка выплаты пенсии и иных социальных пособий в Беларуси». Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Международная специализированная выставка “БЕЛАГРО-2024”. Начало в 12.00.
Национальный пресс-центр проведет выездную пресс-конференцию, посвященную 100-летию СП ОАО «Спартак». Место проведения: ОАО «Спартак» (г. Гомель, ул. Хатаевича, 1) Начало в 12.00.
Выставка памятных монет Национального банка «Чеканя память», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 мая в Музее истории Великой Отечественной войны.
Выставка «Земля кровоточит историей», посвященная 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 25 августа в Национальном центре современных искусств Беларуси.
Выставочный проект «Памяці вечны агонь», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 17 ноября в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
День памяти погибших в подземном переходе на станции метро «Немига» (1999). В 2002 г. состоялось открытие памятного знака погибшим на станции «Немига» 30 мая 1999 г.
Международный день картофеля.
Международный день феминизма.
150 лет назад родилась Гнесина Елена Фабиановна (1874−1967), русская пианистка, педагог, профессор, заслуженный деятель искусств России (1935). Основатель музыкальной школы, директор музыкального училища, Музыкально-педагогического института им. Гнесиных. Автор популярных фортепианных педагогических сочинений для детей.
90 лет назад родился Леонов Алексей Архипович, летчик-космонавт СССР (1965), генерал-майор авиации запаса, дважды Герой Советского Союза (1965, 1975). 18 марта 1965 года совместно с П. И. Беляевым совершил полет в космос на корабле «Восход-2»; в ходе полета впервые в мире вышел в космическое пространство. Участник первого в мире международного космического полета «Союз-Аполлон» (15−21 июля 1975 года в качестве командира корабля «Союз-19»). Автор книги «Солнечный ветер», книги-альбома «Жизнь среди звезд». Лауреат Государственной премии СССР (1981). Умер в 2019 году.