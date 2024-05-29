Заморозки до −5 придут в Свердловскую область перед резким потеплением

«В среду над Свердловской областью располагается малоподвижный атмосферный фронт. К северу от фронта вновь отмечаются ночные заморозки, на юге несколько теплее. Ночь на четверг на всей территории области ожидается холодной, с заморозками до −5 градусов», — написал Пулин в своем telegram-канале.
Синоптик не исключил, что 29 мая местами может пройти дождь с мокрым снегом. Осадки возможны и в Екатеринбурге во второй половине дня. Температура воздуха в городе ожидается до +8 градусов.
Заметное потепление наступит с 31 мая, когда воздух прогреется до +20 градусов. Синоптики ждут, что в последующие дни температура будет только нарастать. К 3 июня, по оценке Пулина, возможно потепление до +27 градусов.