В Пермский край на летний отдых приехали 198 школьников из Северодонецка

В Пермский край 28 мая на летний отдых приехала первая смена школьников из Северодонецка. Торжественная встреча 198 ребят прошла на вокзале Пермь-2. Они будут отдыхать и оздоровляться в Прикамье перед новым учебным годом.
В краевом министерстве труда и соцразвития сообщили, что этим летом Пермский край примет почти 400 детей из Северодонецка. Некоторые ребята приехали в Прикамье на отдых уже не первый раз.
Для детей подготовили насыщенную культурную и спортивную программу. Их ждут развивающие игры, тренинги, шоу-программы, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Ребята примут участие в спартакиаде и фестивалях.
По словам прибывших из Северодонецка ребят, они добрались до Перми хорошо. Весь путь они чувствовали теплое отношение со стороны сопровождающих. В Пермском крае они ждут отдыха, новых знакомств и впечатлений.
Школьники приезжают на отдых в Прикамье уже третий год.