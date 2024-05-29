Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермский край на летний отдых приехали 198 школьников из Северодонецка

Перед новым учебным годом в Прикамье будут отдыхать 400 детей.

Источник: Минтруда Пермского края

В Пермский край 28 мая на летний отдых приехала первая смена школьников из Северодонецка. Торжественная встреча 198 ребят прошла на вокзале Пермь-2. Они будут отдыхать и оздоровляться в Прикамье перед новым учебным годом.

В краевом министерстве труда и соцразвития сообщили, что этим летом Пермский край примет почти 400 детей из Северодонецка. Некоторые ребята приехали в Прикамье на отдых уже не первый раз.

Для детей подготовили насыщенную культурную и спортивную программу. Их ждут развивающие игры, тренинги, шоу-программы, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Ребята примут участие в спартакиаде и фестивалях.

По словам прибывших из Северодонецка ребят, они добрались до Перми хорошо. Весь путь они чувствовали теплое отношение со стороны сопровождающих. В Пермском крае они ждут отдыха, новых знакомств и впечатлений.

Школьники приезжают на отдых в Прикамье уже третий год.