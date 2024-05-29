Средняя зарплата кузбассовцев за год выросла на 16% — Кемеровостат

Как сообщает Кемеровостат, среднемесячная начисленная заработная плата работников в организациях Кузбасса (включая малые предприятия) за март 2024 года составила 74 410 рублей. По сравнению с мартом прошлого года выросла на 16%.
Мы писали, что Кузбасс занял 14 место в рейтинге высокого уровня средних зарплат в малых и средних населённых пунктах. За 2023 год средний доход в Кузбассе составил 60 тыс. рублей (прирост к уровню 2022 года 16%).
Однако 89% соискателей из Кузбасса сталкивались с тем, что реальная зарплата не совпадала с той, что была указана в вакансии. В целом же подавляющее число кузбассовцев не получают средние 74 тыс. рублей.
В ежегодном рейтинге качества жизни российских регионов от экспертов РИА «Рейтинг» Кузбасс занимает 55 место и в целом не поднимался выше 50 последние десять лет. О том, что тянет регион вниз, «АиФ в Кузбассе» рассказал кандидат социологических наук, д. э. н., профессор КемГУ Елена Морозова.