Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в среду

По прогнозам синоптиков, сегодня в основном будет без осадков. Днем прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах по северу возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.
Дневная температура воздуха составит +24…+29°С.
Синоптики объявили на среду желтый уровень опасности.
В МЧС в свою очередь также предупреждают, что во время гроз могут повредиться и обрываться линии связи и электропередач, отключиться электрические подстанции и электроэнергия в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Прогноз погоды по регионам
В Минске в среду будет переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу возможны кратковременный дождь и гроза, вероятность осадков составляет 30−40%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до +27…+28°C. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно будут схожие погодные условия: переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, +25…+27°C, ветер юго-восточный 3−8 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +27…+29°C. В этих областных центрах также ожидается переменная облачность. В Витебске возможны кратковременный дождь и гроза, в Могилеве — без существенных осадков, а в Гомеле дождей не ожидается. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.