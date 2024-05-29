Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и порывистый ветер ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 28 мая — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня в основном будет без осадков. Днем прогнозируется переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах по северу возможен слабый туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы могут достигать 14 м/с.

Дневная температура воздуха составит +24…+29°С.

Синоптики объявили на среду желтый уровень опасности.

В МЧС в свою очередь также предупреждают, что во время гроз могут повредиться и обрываться линии связи и электропередач, отключиться электрические подстанции и электроэнергия в населенных пунктах. Также грозы могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Прогноз погоды по регионам

В Минске в среду будет переменная облачность. Во второй половине дня местами по городу возможны кратковременный дождь и гроза, вероятность осадков составляет 30−40%. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до +27…+28°C. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В Бресте и Гродно будут схожие погодные условия: переменная облачность, кратковременный дождь, возможна гроза, +25…+27°C, ветер юго-восточный 3−8 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве установится более жаркая погода, а воздух прогреется до +27…+29°C. В этих областных центрах также ожидается переменная облачность. В Витебске возможны кратковременный дождь и гроза, в Могилеве — без существенных осадков, а в Гомеле дождей не ожидается. Ветер юго-восточный 3−8 м/с.