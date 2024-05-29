Выпускникам Владивостока напомнили, что нельзя брать с собой на ЕГЭ

Досрочный период аттестации прошёл в апреле и мае, с 21 мая 9-классники начали основной период сдачей иностранного языка, а 23 мая 11-классники открыли сдачу ЕГЭ с литературы, географии и химии. Во Владивостоке самыми популярными предметами по выбору для сдачи ОГЭ стали география, обществознание и информатика. Выпускники чаще всего выбирают для сдачи ЕГЭ математику, обществознание, иностранные языки. География по популярности находится на последнем месте.