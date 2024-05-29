Выпускникам Владивостока напомнили, что нельзя брать с собой на ЕГЭ

При сдаче Единого государственного экзамена есть ряд предметов, которые запрещено брать с собой, сообщили на сайте администрации Владивостока.
Сейчас продолжается основной период сдачи ЕГЭ для выпускников 11-х классов. В пятницу, 31 мая, они будут сдавать профильную и базовую математику. Школьникам напоминают, что за некоторые вещи могут удалить с экзамена. Например, строго запрещено проносить с собой любые средства связи: хоть смартфон, хоть кнопочный мобильный телефон.
Также нельзя надевать на экзамен смарт-часы любого вида и другие подобные приборы. Под запретом и программируемые калькуляторы. Хотя обычные базовые калькуляторы для простейших вычислений разрешается приносить для сдачи физики, географии и химии.
Категорически запрещено списывать. Заметив списывающего ученика, наблюдатель немедленно удалит его с экзамена.
Специалисты управления по работе с муниципальными учреждениями образования подчеркнули, что за списывание результат экзамена аннулируют. И в таком случае заново пройти аттестацию можно будет только спустя год.
«Мы уверены, что вы усердно готовились к предстоящим экзаменам и у вас всё обязательно получится», — обратились к школьникам в управлении.
Напомним, итоговая аттестация для учеников 9-х и 11-х классов началась 21 мая. В 2024 году в Приморье Единый государственный экзамен сдадут 6170 выпускников (во Владивостоке — около 2 тысяч ребят), ОГЭ — около 3 тысяч школьников региона.
Итоговая аттестация во Владивостоке будет проходить в 74 муниципальных школах, а также в частных учреждениях и структурных подразделениях вузов, где есть выпускники 9-х и 11-х классов. В местах проведения экзаменов присутствуют до 165 общественных наблюдателей.
Досрочный период аттестации прошёл в апреле и мае, с 21 мая 9-классники начали основной период сдачей иностранного языка, а 23 мая 11-классники открыли сдачу ЕГЭ с литературы, географии и химии. Во Владивостоке самыми популярными предметами по выбору для сдачи ОГЭ стали география, обществознание и информатика. Выпускники чаще всего выбирают для сдачи ЕГЭ математику, обществознание, иностранные языки. География по популярности находится на последнем месте.