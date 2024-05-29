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Жара до +30 градусов ожидается в Новосибирске в июне

Первый месяц лета обещает быть жарким.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 64% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Сиб.фм

По данным прогноза погоды на июнь, который опубликовали на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области, после затяжных дождей и холода наконец придет теплая погода, местами даже жаркая.

Начало июня начнётся с прохлады, температура воздуха составит от +3 до +14 градусов. Возможны дожди и грозы.

Вторая половина месяца порадует теплом и температурой до +25 градусов, в некоторых районах Новосибирской области ожидается 30-градусная жара.

Напомним, что МЧС предупреждает о мокром снеге и заморозках в Новосибирской области.