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Стало известно, какие остановки отремонтируют в Омске этим летом

В 2024 году в Омске приведут в порядок 50 остановок общественного транспорта.

Источник: МК.RU Омск

На некоторых остановках также заменят павильоны.

Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, на эти цели выделено двадцать миллионов рублей. Работы начнутся в июле.

Остановки, которые приведут в порядок в этом году:

КАО:

  • ул. Граничная, дополнительная ООТ вблизи строения 34;
  • ул. 12 Декабря, дополнительная ООТ вблизи строения 24;
  • ул. Долинная, дополнительные ООТ в районе строения 25 по ул. 2-я Солнечная в обоих направлениях движения;
  • ул. Степанца, дополнительная ООТ вблизи строения 9 по ул. Степанца в направлении ул. Перелета;
  • ул. 5-я Кировская, ООТ «Южная» в направлении ул. Южная
  • ул. Семиреченская, ООТ «Сельхозтехника» вблизи строений 134 и 132/А по ул. Семиреченская в обоих направлениях движения;
  • ул. Енисейская, ООТ «Таксопарк» (в направлении Объездной дороги ТРК «Континент»);
  • ул. 70 лет Октября, ООТ «Торговый город» (в направлении ул. Конева);
  • ул. 70 лет Октября, ООТ «Экспоцентр» в обоих направлениях движения;
  • ул. Конева, ООТ «Строймаркет Новосел» в обоих направлениях движения;
  • ул. Конева, ООТ «Мкр. Аванград» (в направлении моста).