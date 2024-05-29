Стало известно, какие остановки отремонтируют в Омске этим летом

На некоторых остановках также заменят павильоны.
Как сообщил в своём телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест, на эти цели выделено двадцать миллионов рублей. Работы начнутся в июле.
Остановки, которые приведут в порядок в этом году:
КАО:
- ул. Граничная, дополнительная ООТ вблизи строения 34;
- ул. 12 Декабря, дополнительная ООТ вблизи строения 24;
- ул. Долинная, дополнительные ООТ в районе строения 25 по ул. 2-я Солнечная в обоих направлениях движения;
- ул. Степанца, дополнительная ООТ вблизи строения 9 по ул. Степанца в направлении ул. Перелета;
- ул. 5-я Кировская, ООТ «Южная» в направлении ул. Южная
- ул. Семиреченская, ООТ «Сельхозтехника» вблизи строений 134 и 132/А по ул. Семиреченская в обоих направлениях движения;
- ул. Енисейская, ООТ «Таксопарк» (в направлении Объездной дороги ТРК «Континент»);
- ул. 70 лет Октября, ООТ «Торговый город» (в направлении ул. Конева);
- ул. 70 лет Октября, ООТ «Экспоцентр» в обоих направлениях движения;
- ул. Конева, ООТ «Строймаркет Новосел» в обоих направлениях движения;
- ул. Конева, ООТ «Мкр. Аванград» (в направлении моста).