Казахстанских туристов предупредили об опасности

Это Евразия, Африка, Южная Америка и Океания. Многие из этих заболеваний отсутствуют или стали редкими в нашей стране.
По данным Всемирной организации здравоохранения и информационной сети ProMed по состоянию на 30 апреля 2024 года, зарегистрированы следующие случаи заболеваемости карантинными и особо опасными инфекциями:
- Холера: 94 229 случаев (1 685 летальных) в 16 странах Африки, пяти странах Азии, а также в США, Бразилии и Гаити. В Казахстане зафиксировано три завозных случая.
- Чума: 130 случаев (семь летальных) в мире, преимущественно в ДР Конго и два случая в США.
- Туляремия: 42 случая (без летальных) в мире, включая США, Беларусь, Нидерланды и Россию.
- Крым-Конго геморрагическая лихорадка: 84 случая (один летальный) в Афганистане, Уганде, Сенегале и России.
- Лихорадка Денге: 5 381 261 случаев (2 073 летальных) в Америке, Азии, Африке, Австралии и Франции.
- Желтая лихорадка: 16 случаев (три летальных) в Центральной Африке, Южном Судане, Гайане, Перу и Колумбии.
- Хантавирус: 853 случая (пять летальных) в России, Беларуси, Тайване, Китае, Панаме, США, Аргентине, Боливии и Чили.
- Болезнь Кьясанурского леса: в Индии зарегистрирована вспышка, всего 500 случаев, из них 12 — с летальным исходом.
- Оспа обезьян: 95 340 случаев (184 летальных) в Европе, Азии, Африке и Америке.
«Теплый и влажный климат в этих регионах способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному размножению насекомых и гельминтов. Инфекции и паразитарные заболевания чаще всего передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, а также половым путем».
Тропические инфекции могут поражать кишечник, кожу, глаза, различные системы и органы человека, часто протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.
«Кроме того, в странах с жарким климатом имеются ядовитые растения и животные, способные нанести существенный вред здоровью человека. В преддверии туристического сезона Департамент призывает граждан Республики Казахстан заблаговременно уточнять у медицинских учреждений и туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания».
Для безопасного путешествия специалисты департамента рекомендуют отдыхать только в гостиницах с централизованным водоснабжением и канализацией. При обнаружении комаров, блох или грызунов в номере следует немедленно сообщить администрации и потребовать срочных мер. В местах скопления насекомых требуйте установки сеток на окна и двери, а также электрофумигаторов в номере.
Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний рекомендуется:
- Употреблять только проверенную пищу и безопасную воду.
- Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке.
- Избегать местного уличного питания и незнакомых продуктов.
- Покупать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах.
- Мыть овощи и фрукты безопасной водой и обдавать кипятком.
- Всегда тщательно мыть руки с мылом перед едой.
- Не допускать попадания воды из водоемов и бассейнов в рот.
Особенную осторожность следует соблюдать при контакте с животными, которые могут быть источниками заболеваний.
«При укусе, оцарапывании или ослюнении немедленно промыть пострадавшую часть тела водой с мылом и обратиться к врачу. Учитывайте возможность укусов ядовитых змей, насекомых и контакта с ядовитыми морскими обитателями, что может привести к серьезным нарушениям здоровья. Также важно применять средства защиты от кровососущих насекомых и устанавливать сетки на окна и двери».
Соблюдение этих мер предосторожности поможет сохранить ваше здоровье во время путешествий.