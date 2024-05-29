Казахстанских туристов предупредили об опасности

«Теплый и влажный климат в этих регионах способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному размножению насекомых и гельминтов. Инфекции и паразитарные заболевания чаще всего передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, а также половым путем».