Хабаровский край приобретёт 16 машин скорой помощи

— Поговорил об условиях работы с водителем машины скорой медицинской помощи Хабаровской станции Николаем Лукониным. Он рассказал, что семь лет работает в бригаде «неотложки». Зарплатой вполне доволен, как и своей техникой. Машину получил в 2020 году, до сих пор ни одного сбоя, пробег порядка 225 тыс километров. Но это скорее исключение. Все последние годы хабаровские станции не получали новых автомобилей скорой медицинской помощи, пробег старых машин перешагнул далеко за 400 тыс километров, — написал в своем телеграм-канале Евгений Никонов.