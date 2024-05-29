Хабаровский край приобретёт 16 машин скорой помощи

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов заявил, что в этом году регион приобретет 16 новых автомобилей скорой помощи на общую сумму 34,7 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Поговорил об условиях работы с водителем машины скорой медицинской помощи Хабаровской станции Николаем Лукониным. Он рассказал, что семь лет работает в бригаде «неотложки». Зарплатой вполне доволен, как и своей техникой. Машину получил в 2020 году, до сих пор ни одного сбоя, пробег порядка 225 тыс километров. Но это скорее исключение. Все последние годы хабаровские станции не получали новых автомобилей скорой медицинской помощи, пробег старых машин перешагнул далеко за 400 тыс километров, — написал в своем телеграм-канале Евгений Никонов.
Также он сообщил, что новые машины в этом году получат станции скорой помощи Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, две машины передадут Краевому перинатальному центру.
Ранее министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин сообщал, что бюджет Хабаровского края увеличится на 22,7 млрд рублей, а региональные расходы будут направлены, в том числе, на модернизацию первичного звена медицины и приобретение автомобилей скорой помощи.