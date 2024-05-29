Владивосток вводит запрет на алкоголь 1 июня в День защиты детей

В День защиты детей, Владивосток превратится в площадку для множества праздничных событий. В сквере имени Суханова состоится арт-фестиваль «Владивосток — морской характер». На набережной Спортивной гавани запланирован арт-пикник «Пишем и слушаем море». В Дворце детского творчества пройдет городской праздник «В лето — на всех парусах», а в ТРК «Седанка Сити» — Литературные игры. Шашечный турнир проведут в ДК «Традиции и современность», а в отеле «Акфес-Сейо» устроят концертно-развлекательную программу для детей погибших сотрудников правоохранительных органов. В ТРЦ «Черемушки» ждут участников литературной мастерской, а в Адмиральском сквере пройдет цикл встреч «АЗБУКА ИСКУССТВА». В районе аллеи Дениса Давыдова запланирован «Марафон детской книги», а в парке Минного городка — Фестиваль красок Холи.