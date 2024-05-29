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Владивосток вводит запрет на алкоголь 1 июня в День защиты детей

Мэрия столицы Приморья напомнила о необходимости соблюдения закона о запрете спиртного в праздничный день.

Источник: Аргументы и факты

1 июня, в рамках празднования Дня защиты детей, власти Владивостока вводят запрет на розничную продажу алкогольных напитков. По информации муниципального управления развития предпринимательства и потребительского рынка, в соответствии с региональным законом № 536-КЗ, в этот день предприятиям нельзя торговать алкоголем, включая пиво и напитки на его основе. Также напоминается о необходимости соблюдения ограничений на продажу спиртного в другие дни проведения массовых мероприятий, особенно вблизи мест их проведения.

В День защиты детей, Владивосток превратится в площадку для множества праздничных событий. В сквере имени Суханова состоится арт-фестиваль «Владивосток — морской характер». На набережной Спортивной гавани запланирован арт-пикник «Пишем и слушаем море». В Дворце детского творчества пройдет городской праздник «В лето — на всех парусах», а в ТРК «Седанка Сити» — Литературные игры. Шашечный турнир проведут в ДК «Традиции и современность», а в отеле «Акфес-Сейо» устроят концертно-развлекательную программу для детей погибших сотрудников правоохранительных органов. В ТРЦ «Черемушки» ждут участников литературной мастерской, а в Адмиральском сквере пройдет цикл встреч «АЗБУКА ИСКУССТВА». В районе аллеи Дениса Давыдова запланирован «Марафон детской книги», а в парке Минного городка — Фестиваль красок Холи.

Светлана Морозова, председатель Советов Почётных граждан Владивостока и Приморского края, сообщила о проведении 1 июня особого праздника для детей сотрудников правоохранительных органов и участников СВО. В этом году праздник обещает быть необычным: вместо традиционного застолья организуют фуршет, где юные гости смогут самостоятельно выбирать понравившиеся угощения. Мероприятие рассчитано на 65 детей и их родителей.

Кроме того, 1 июня в поддержку донорства костного мозга пройдет благотворительный забег в рамках проекта «На грани возможного». Старт забега назначен на 8 утра на набережной Спортивной гавани. Артем Алискеров, амбассадор донорства костного мозга в России и автор проекта, пробежит дистанцию в 50 километров. Алискеров, переживший острый лимфобластный лейкоз и завершивший лечение в 2021 году, является четырехкратным мировым рекордсменом.

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