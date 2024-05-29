Рождение ребенка в Хабаровске 31 мая может принести семье полмиллиона

Семьи в Хабаровске могут получить 500 тысяч рублей за ребенка, рожденного 31 мая, сообщает пресс-служба администрации города.
С этого года изменился формат акции «Расти здоровым, малыш!», приуроченной ко дню рождения Хабаровска. Цель акции — поддержка семейных ценностей и роли семьи в создании здорового поколения. Теперь родители, чьи дети родятся 31 мая, могут выиграть 500 тыс. руб.
«Для участия в розыгрыше главного приза один из родителей представляет в управление социального развития пакет документов, в том числе свидетельство о рождении малыша или нотариально заверенную справку из роддома. Фамилии всех семей, которые соответствуют предъявляемым требованиям, будут вписаны в специальные билеты, их поместят в конверты, а последние — в прозрачную емкость. Победит та семья, чей конверт достанут первым», сообщила начальник отдела городского управления социального развития Татьяна Захарова.
Остальным участникам акции вручат почетные дипломы новорожденного, букеты цветов и сертификаты на покупку детских товаров на сумму 25 тысяч рублей на каждого ребенка.