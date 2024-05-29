Секция дронов и палатки. В Кузбассе заработают 64 детских загородных лагеря

Нужная и своевременная модернизация для учреждения, работающего уже 92 года. Подумать только, одним из первых в этом лагере отдыхал будущий знаменитый космонавт из первого отряда Борис Волынов. Место тут действительно красивое, экологически чистое, в сосновом бору. Теперь ещё и с современным комфортом и развлечениями. Юным кузбассовцам обещают продуктивные и интересные каникулы: появился медиацентр, студия керамики, секция по управлению дронами.