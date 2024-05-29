Секция дронов и палатки. В Кузбассе заработают 64 детских загородных лагеря

Этим летом в Кузбассе будут работать 64 загородных детских лагеря — на шесть больше, чем в прошлом году. Некоторые из них открылись после ремонта.
Больше всего повезло прокопьевскому лагерю «Олимпиец», что в посёлке Большой Керлегеш. Он единственный в регионе попал в госпрограмму «Модернизация организаций отдыха и оздоровления детей». Таких счастливчиков 89 по всей стране. На федеральные деньги здесь построили два круглогодичных корпуса на 48 мест каждый.
Нужная и своевременная модернизация для учреждения, работающего уже 92 года. Подумать только, одним из первых в этом лагере отдыхал будущий знаменитый космонавт из первого отряда Борис Волынов. Место тут действительно красивое, экологически чистое, в сосновом бору. Теперь ещё и с современным комфортом и развлечениями. Юным кузбассовцам обещают продуктивные и интересные каникулы: появился медиацентр, студия керамики, секция по управлению дронами.
В Кузбассе с 2019 года действует региональная программа, по которой лагерям предоставляется субсидия на укрепление и развитие материально-технической базы. За время её действия обновились 22 учреждения. В 2024 году по результатам конкурсного отбора 50 млн руб. на ремонт лагерей получили Кемерово, Киселёвск, Юрга, Анжеро-Судженск, Юргинский и Яшкинский округа.
Этим летом после капитального ремонта откроется загородный оздоровительный лагерь «Орлёнок» в Киселёвске, в нём будут принимать по 120 школьников за смену.
В Юрге более десяти лет назад законсервировали лагерь «Дружба». В этом году на его площадке поставят палатки и будут принимать по 50 человек в смену. По информации мэрии Юрги, на деньги гранта проведут работы по благоустройству территории, установят ограждение, закупят оборудование и инвентарь, отремонтируют скважину, освещение и пр.
Всего планируется установить восемь палаток. Пять 10-местных — для детей, а также палатки, в которых разместят административный персонал, столовую и хозблок. Но юргинцы в соцсетях критикуют эти планы, говоря, что территория давно заброшена, постройки сгнили, развалились и всё заросло бурьяном.
Цена «отремонтированного» отдыха.
Лагерь «Олимпиец»: 25 тыс. руб. и 30 тыс. (за двухнедельный отдых). Путёвки, что подороже, предполагают проживание в новых корпусах в четырёхместных комнатах с санузлом. А подешевле — это за 8-местное расселение и санузел на этаже. В остальном условия идентичны — пятиразовое питание, культурно-развлекательная программа, дополнительное образование.
«Огонёк»: 19 500 ₽ за две недели.