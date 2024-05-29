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Хакеры вывели из строя популярную у белорусов экспресс-доставку СДЭК

Назвали причину, почему нельзя отправить и получить посылки через СДЭК в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Получить и отправить посылки международным оператором экспресс-доставки нельзя в Беларуси, пишет агентство «Минск-Новости».

Сообщается, что оператор не работает с 26 мая 2024 года. Причиной приостановки работы могут быть хакеры. По словам директора по коммуникациям СДЭК Михаила Берггрена, в системе случился обширный технический сбой и восстановление требует структурного подхода.

Ожидается, что служба экспресс-доставки заработает не позднее 29 мая. Сейчас проводятся работы, связанные с полным возобновлением. Отмечается, что ответственность за блокировку системы СДЭК взяла на себя международная группа хакеров.