Десятки домов в омских Нефтяниках завтра останутся без холодной воды

Два десятка домов в омских Нефтяниках завтра останутся без холодной воды из-за замены пожарного гидранта на проспекте Мира. Об этом сообщили в омском водоканале.
Завтра, 30 мая, с 10:00 до 20:00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:
Пр-т Мира 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47а к1, 49, 51, 51а;
Ул. 20 Партсъезда 51а;
Ул. Тварковского 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10;
Также будут отключены 7 пожарных гидрантов:
ПГ № 158 пр-т Мира, д. 51;
ПГ № 148 пр-т Мира, д. 43;
ПГ № 202 ул. Нефтезаводская, д. 3а;
ПГ № 287 ул. Тварковского, д. 4;
ПГ № 289 ул. Тварковского, д. 8;
ПГ № 290 ул. Тварковского, д. 10.
Омский водоканал приносит извинения горожанам за возможные неудобства.