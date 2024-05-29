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Десятки домов в омских Нефтяниках завтра останутся без холодной воды

Водоснабжение отключат из-за ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

Два десятка домов в омских Нефтяниках завтра останутся без холодной воды из-за замены пожарного гидранта на проспекте Мира. Об этом сообщили в омском водоканале.

Завтра, 30 мая, с 10:00 до 20:00 воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам:

Пр-т Мира 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 47а к1, 49, 51, 51а;

Ул. 20 Партсъезда 51а;

Ул. Тварковского 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10;

Также будут отключены 7 пожарных гидрантов:

ПГ № 158 пр-т Мира, д. 51;

ПГ № 148 пр-т Мира, д. 43;

ПГ № 202 ул. Нефтезаводская, д. 3а;

ПГ № 287 ул. Тварковского, д. 4;

ПГ № 289 ул. Тварковского, д. 8;

ПГ № 290 ул. Тварковского, д. 10.

Омский водоканал приносит извинения горожанам за возможные неудобства.

ЖКХ