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Схему движения изменят на одной из главных улиц Владивостока

Мера поспособствует повышению пропускной способности и обеспечению безопасности на участке.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке грядёт изменение в организации дорожного движения в районе остановки общественного транспорта «Первая Речка». В управлении дорог администрации города рассказали, что для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности на участке запретят остановку и стоянку автомобилей, сообщает ИА PrimaMedia.

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке Океанского проспекта от наземного пешеходного перехода на кольце Первой Речки до остановки общественного транспорта «Первая Речка» в направлении центра. Ранее здесь действовал знак «Стоянка запрещена», но после анализа дорожной ситуации и по обращениям жителей было решено также ограничить и остановку машин.

Специалисты подчёркивают, что водителям необходимо обращать внимание на требования знаков. Нарушение повлечёт штрафы и эвакуацию транспортных средств. Новые знаки установят в ближайшее время.

Напомним, в МКУ «Центр организации дорожного движения» разработали новые проекты, согласно которым реконструкция ждёт перекресток улиц Борисенко — Можайская и участок возле улицы Вилкова, 15 стр. 2.