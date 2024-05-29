Схему движения изменят на одной из главных улиц Владивостока

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» установят на участке Океанского проспекта от наземного пешеходного перехода на кольце Первой Речки до остановки общественного транспорта «Первая Речка» в направлении центра. Ранее здесь действовал знак «Стоянка запрещена», но после анализа дорожной ситуации и по обращениям жителей было решено также ограничить и остановку машин.