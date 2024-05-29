В Омске уровень воды в Иртыше упал на семь сантиметров

В Обь-Иртышском УГМС рассказали об актуальной гидрометеорологической обстановке на реках Омской области. Практически повсеместно уровень воды в реках снижается. Рост наблюдается пока только в реке Иртыш у города Тара. Там за сутки вода поднялась на 4 сантиметра.
На остальных участках вода уходит от двух до 14 сантиметров за сутки. В черте Омска уровень воды в Иртыше за последние 24 часа упал на семь сантиметров и составил уже 300 сантиметров.
Продолжается падение воды у посёлка Тевриз, в Усть-Ишиме и Муромцево. Отметим, что в Омской области уже сформирован штаб по восстановлению территорий, пострадавших от паводка. Комиссии по оценке ущерба начнут работать сразу, как только сойдёт вода.
Сформированы также бригады по санитарной обработке территорий, которые приступят к дезинфекции улиц и домов сразу, как только позволит обстановка.