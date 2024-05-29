Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске дорога к пляжу «Наутилус» готова на 99%

Дорога к пляжу «Наутилус» уже почти готова.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает портал «Прецедент», ссылаясь на данные государственного казенного учреждения Новосибирской области «Арена», строительство автомобильной дороги к пляжу «Наутилус» находится на завершающей стадии — техническая готовность дороги составляет 99%. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

Также уточняется, что дорога пройдет от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены «Сибирь-Арена» и завершится выездом на дамбу Октябрьского моста.

Напомним, что жара до +30 градусов ожидается в Новосибирске в июне.