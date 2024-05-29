В Новосибирске дорога к пляжу «Наутилус» готова на 99%

Как сообщает портал «Прецедент», ссылаясь на данные государственного казенного учреждения Новосибирской области «Арена», строительство автомобильной дороги к пляжу «Наутилус» находится на завершающей стадии — техническая готовность дороги составляет 99%. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.