В Новосибирске дорога к пляжу «Наутилус» готова на 99%

Как сообщает портал «Прецедент», ссылаясь на данные государственного казенного учреждения Новосибирской области «Арена», строительство автомобильной дороги к пляжу «Наутилус» находится на завершающей стадии — техническая готовность дороги составляет 99%. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.
Также уточняется, что дорога пройдет от пляжа «Наутилус» вдоль территории ледовой арены «Сибирь-Арена» и завершится выездом на дамбу Октябрьского моста.
Напомним, что жара до +30 градусов ожидается в Новосибирске в июне.