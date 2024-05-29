Звания почётных граждан Красноярска присвоят троим горожанам

Звание «Почётный гражданин города Красноярска» присвоят троим жителям.
Стало известно, что звание получат Александр Коновальцев, Юрий Швыткин и Валериан Сергин.
Александр Коновальцев с 2001 по 2003 год являлся первым заместителем главы Красноярска. С 2003 по 2007 год он был главой администрации Советского района. На данный момент — исполнительный директор Совета муниципальных образований Красноярского края.
Юрий Швыткин является депутатом Госдумы ФС РФ, зампредседателя комитета Госдумы по обороне. Он — кавалер трёх орденов Мужества. Имеет медали Жукова, «За боевые заслуги».
Валериан Сергин — Народный художник РСФСР. Он более 50 лет преподавал живопись.
Депутаты поддержали присвоение им почётного звания.
Также горсовет поддержал награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» II степени Татьяны Фёдоровой. Она является заслуженным врачом РФ и почти 50 лет посвятила работе в Красноярской краевой больнице № 2.