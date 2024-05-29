Прокуратура проведёт проверку после перекрытия моста в Пермском округе

Речь идёт о мосте через реку Голомысовку, который находится на 15 километре муниципальной трассы «Горшки — Новоильинское». Днём 28 мая управление ГАИ Пермского края сообщило об ограничении движения на мосту в районе пристани Голый Мыс. По данным правоохранителей он находится в аварийном состоянии. Ограничение будет действовать до устранения причин и условий разрушения конструкции.