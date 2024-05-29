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Прокуратура проведёт проверку после перекрытия моста в Пермском округе

Движение на нём перекрыли вечером 28 мая.

Источник: УГИБДД по Пермскому краю

Прокуратура проведёт проверку по факту разрушения перекрытого аварийного моста в Пермском округе, сообщает надзорный орган.

Речь идёт о мосте через реку Голомысовку, который находится на 15 километре муниципальной трассы «Горшки — Новоильинское». Днём 28 мая управление ГАИ Пермского края сообщило об ограничении движения на мосту в районе пристани Голый Мыс. По данным правоохранителей он находится в аварийном состоянии. Ограничение будет действовать до устранения причин и условий разрушения конструкции.

Прокуратура Пермского района организовала проверку, связанную с нарушением целостности моста.

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления по проведению диагностики и периодических обследований автомобильного моста», — сообщает надзорный орган.

По данным ведомства, на данный момент в районе объекта выставлен наряд дорожно-патрульной службы.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о ремонте моста через реку Вильву в Чусовском городском округе. На время проведения работ правая половина моста будет полностью перекрыта для движения.

Прокуратура