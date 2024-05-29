Стало известно расписание выступлений звёзд в омском парке «Вокруг света»

В первый день лета для омичей бесплатно выступят сразу четыре популярных артиста. Праздник состоится на сцене парка культуры и отдыха «Зелёный остров».
В Омск приедут певица Юлиана Караулова с песнями «Внеорбитные» и «Просто так», группы Galibri & Mavik (исполнители песен «Федерико Феллини», «Взгляни на небо», «Лампочки») и Dabro («На часах ноль-ноль», «Юность», «Услышит весь район»), а также молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик с хитами «Эта любовь», «Либо люби», «Минимум раз». Мероприятие пройдёт с 16:00 до 21:00.
Так, артисты будут выступать в следующие часы:
- 16:15 — концерт Амирчика;
- 17:00 — торжественное открытие. Ведущая — Юлианна Караулова;
- 17:35 — концерт группы «GALIBRI & МАVIK»;
- 18:30 — розыгрыш 30 подарков;
- 19:00 — выступление Юлианны Карауловой и группы «DABRO».
Отмечается, что время выступлений может сдвигаться, поэтому омичам нужно приходить заранее.
Напомним, что 1 июня свой день рождения будет праздновать парк «Вокруг света». Праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Также в это время планируется открытие сразу 11 новых аттракционов.