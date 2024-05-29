Стало известно расписание выступлений звёзд в омском парке «Вокруг света»

В Омск приедут певица Юлиана Караулова с песнями «Внеорбитные» и «Просто так», группы Galibri & Mavik (исполнители песен «Федерико Феллини», «Взгляни на небо», «Лампочки») и Dabro («На часах ноль-ноль», «Юность», «Услышит весь район»), а также молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик с хитами «Эта любовь», «Либо люби», «Минимум раз». Мероприятие пройдёт с 16:00 до 21:00.