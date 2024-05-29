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Стало известно расписание выступлений звёзд в омском парке «Вокруг света»

Праздничная программа начнётся в 16:00.

Источник: Om1.ru

В первый день лета для омичей бесплатно выступят сразу четыре популярных артиста. Праздник состоится на сцене парка культуры и отдыха «Зелёный остров».

В Омск приедут певица Юлиана Караулова с песнями «Внеорбитные» и «Просто так», группы Galibri & Mavik (исполнители песен «Федерико Феллини», «Взгляни на небо», «Лампочки») и Dabro («На часах ноль-ноль», «Юность», «Услышит весь район»), а также молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик с хитами «Эта любовь», «Либо люби», «Минимум раз». Мероприятие пройдёт с 16:00 до 21:00.

Так, артисты будут выступать в следующие часы:

  • 16:15 — концерт Амирчика;
  • 17:00 — торжественное открытие. Ведущая — Юлианна Караулова;
  • 17:35 — концерт группы «GALIBRI & МАVIK»;
  • 18:30 — розыгрыш 30 подарков;
  • 19:00 — выступление Юлианны Карауловой и группы «DABRO».

Отмечается, что время выступлений может сдвигаться, поэтому омичам нужно приходить заранее.

Напомним, что 1 июня свой день рождения будет праздновать парк «Вокруг света». Праздничные мероприятия начнутся в 12:00. Также в это время планируется открытие сразу 11 новых аттракционов.

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