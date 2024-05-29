В Екатеринбург доставили великие святыни

В Екатеринбург По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 29 мая доставили великие святыни — чудотворную икона Богородицы «Казанская», а также ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.
Чудотворная икона «Казанская» и ковчег с частию Пояса Пресвятой Богородицы и мощей святых Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пречистой Девы, заняли свое место в Храме-Памятнике на Крови. Там прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
«Помолиться перед чудотворной иконой “Казанская” в Екатеринбурге можно будет 29 и 30 мая. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать в уральской столице по 2 июня 2024 года», — рассказали в Екатеринбургской епархии.