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В Екатеринбург доставили великие святыни

29 мая в уральскую столицу прибыли чудотворная икона Богородицы «Казанская» и ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

В Екатеринбург По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 29 мая доставили великие святыни — чудотворную икона Богородицы «Казанская», а также ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

Чудотворная икона «Казанская» и ковчег с частию Пояса Пресвятой Богородицы и мощей святых Богоотец Иоакима и Анны, родителей Пречистой Девы, заняли свое место в Храме-Памятнике на Крови. Там прошла Божественная литургия, которую возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Помолиться перед чудотворной иконой “Казанская” в Екатеринбурге можно будет 29 и 30 мая. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать в уральской столице по 2 июня 2024 года», — рассказали в Екатеринбургской епархии.

религии