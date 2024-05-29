В Екатеринбург доставили великие святыни

«Помолиться перед чудотворной иконой “Казанская” в Екатеринбурге можно будет 29 и 30 мая. Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы будет пребывать в уральской столице по 2 июня 2024 года», — рассказали в Екатеринбургской епархии.