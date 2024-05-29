Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Все должно проходить нравственный фильтр» — Владыка о концертах в центре Владивостока

Фоном всех городских концертов, проводимых на центральной площади, стал Спасо-Преображенский собор — нужно ли рецензировать концерты?

Источник: PrimaMedia.ru

Спасо-Преображенский собор автоматически стал фоном всех городских концертов, проводимых на центральной площади. ИА PrimaMedia в ходе большого интервью задало вопрос Митрополиту Приморскому и Владивостокскому Владимиру — теперь к выступающим предъявляются повышенные требования к нравственному поведению и воспроизводимым текстам?

"Мероприятия на центральной площади проходят, как правило, таким образом, что сцена располагается перед зданием краевого правительства, — отметил Владыка. — Иногда она обращена в сторону моря. Собор обычно не становится фоном, за исключением каких-то массовых гуляний.

Что касается морального измерения, то думаю, что всё происходящее в публичном пространстве должно проходить некий нравственный фильтр, вне зависимости от фона, на котором совершается действие. Это относится и к текстам, и к музыке, и в целом ко всему мероприятию уже на этапе его планирования, которое должно учитывать, например, время и контекст проведения. Важно, чтобы не было никакого диссонанса. Сегодня не должно быть никаких поводов для разделения людей.

Конечно, у каждого свой музыкальный, литературный и художественный вкус. Но если мы хотим действительно защищать традиционные духовно-нравственные ценности не только на бумаге, но и в реальности, если мы хотим построить общество, в котором уважение к духовной культуре и истории страны — это не пустой звук, мы призваны относиться с большим рассуждением к тому, что происходит в публичном пространстве, какие идеи и образы прививаются нашей молодёжи через сценические выступления в том числе и приезжих звёзд".

Напомним, что последний скандал случился в сентябре 2022 года. Клава Кока выступила на бесплатном концерте во Владивостоке (16+), посвященном Дню знаний, который организовала мэрия. Сцена расположилась на центральной площади столицы недалеко от православного храма. На концерте было много школьников. Через некоторое время после выступления родители обвинил кумира молодежи в нецензурных песнях и оскорблении чувств верующих. Против российской певицы Клавы Коки даже попросили возбудить уголовное дело.

ИА PrimaMedia провело большой разговор с митрополитом Владивостокским и Приморским Владимиром о душе, обществе и взглядах Церкви на острые вопросы текущего исторического момента. Как Церковь относится к искусственному интеллекту? Стоит ли ей меняться сообразно времени? Почему в Приморье появляются «типовые» храмы? Надо ли теперь, после открытия Спасо-Преображенского собора, как-то особо рецензировать концерты на центральной площади с точки зрения нравственности? Где во Владивостоке нужны новые храмы? Почему Петр и Феврония стали примером здоровой семьи? И многое другое в открытом и обстоятельном разговоре.

религии