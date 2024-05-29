«Все должно проходить нравственный фильтр» — Владыка о концертах в центре Владивостока

Конечно, у каждого свой музыкальный, литературный и художественный вкус. Но если мы хотим действительно защищать традиционные духовно-нравственные ценности не только на бумаге, но и в реальности, если мы хотим построить общество, в котором уважение к духовной культуре и истории страны — это не пустой звук, мы призваны относиться с большим рассуждением к тому, что происходит в публичном пространстве, какие идеи и образы прививаются нашей молодёжи через сценические выступления в том числе и приезжих звёзд".