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Синоптики предупредили жителей четырех городов

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия 28 мая в двух городах Казахстана, передаёт BaigeNews со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +21° 4 м/с 64% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: Baigenews

«Неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Актобе, Шымкент и ночью в Атырау».

говорится в сообщении.

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).