Каждый день — день трезвости. Продажу спиртного запретят по ночам в Омске

Инициатива об ограничениях в продаже спиртного была положена в феврале 2024 года, когда Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с так называемыми наливайками, маскирующимися под псевдокафе. Если они расположены в много­этажках и на прилегающих к ним территориях, а в Омске это 15 метров от жилого дома, то ночью торговать им запретят.