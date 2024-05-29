Каждый день — день трезвости. Продажу спиртного запретят по ночам в Омске

В Омской области хотят ввести запрет на круглосуточную продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах. Документ находится на рассмотрении в Законодательном собрании.
По предварительной оценке регионального минэкономики, закон коснётся почти 170 объектов общепита. Предполагается, что они смогут торговать алкоголем только с 10 до 22 часов, то есть с ограничением по времени, а во Всероссийский день трезвости будет действовать полный запрет на реализацию алкогольной продукции.
Подробности в материале корреспондента omsk.aif.ru.
Закон во благо
Изменения коснутся двух законов Омской области: № 1727−7 «О внесении изменения в статью 3.1 Закона Омской области “О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области” и № 1728−7 “О внесении изменений в Закон Омской области “О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области”.
Первый из них предполагает полный запрет на продажу винно-водочных изделий на территории региона во Всероссийский день трезвости — 11 сентября. Впервые его отметили в 1913 году по инициативе служителей Православной церкви, а с 1914-го праздник стал ежегодным. 11 сентября — не случайная дата, это день Усекновения главы святого пророка Ионна Предтечи со строжайшим постом.
В Заксобрании согласились, что во Всероссийский день трезвости алкоголь будет вне продаж. Депутаты приняли проект закона во всех чтениях.
Что касается второго изменения в законодательстве по регулированию алкогольной розницы, запрет на торговлю спиртным в барах, буфетах и отдельных кафе, расположенных в многоквартирных домах, распространяется на ночное время. Законопроект принят депутатами к рассмотрению. Автором его выступило министерство экономического развития Омской области, глава которого считает, что необходимость такого решения очевидна.
«Вопросы и обращения от жителей региона поступают регулярно в администрацию Омска, министерство и полицию, поэтому губернатор поручил подготовить законодательную инициативу, что мы и сделали совместно с УМВД России по Омской области, мэрией и региональным Роспотребнадзором, — рассказала министр экономики Омской области Анна Негодуйко. — Встречались с общественниками, депутатами, предпринимательским сообществом, всеми законопроект единогласно поддерживается».
Днём кафе, ночью алкомаркет
Что даёт алкоголь для бюджета, всем известно — это акцизный сбор и подоходный налог, выручка исчисляется миллиардами. Однако и на ликвидацию последствий его потребления выделяются немалые средства. На лечение болезней, к которым приводит злоупотребление такой продукцией, на содержание спецучреждений, борьбу и профилактику преступлений, совершённых в алкогольном опьянении, уходит гораздо больше средств.
Инициатива об ограничениях в продаже спиртного была положена в феврале 2024 года, когда Госдума приняла закон, расширяющий полномочия регионов в борьбе с так называемыми наливайками, маскирующимися под псевдокафе. Если они расположены в многоэтажках и на прилегающих к ним территориях, а в Омске это 15 метров от жилого дома, то ночью торговать им запретят.
«Наша цель — соблюдение интересов жителей и честного бизнеса, — отметила Анна Негодуйко. — Закон направлен на борьбу с теми, кто ночью торгует алкоголем навынос».
Ресторанам можно
Требование на ночной запрет не коснётся ресторанов, им на федеральном уровне разрешена продажа алкоголя на протяжении всего времени работы, а также кафе, которые соответствуют ГОСТу и выполнят требование по минимальной площади зала обслуживания посетителей (50 кв. м).
А всероссийское движение «Трезвая Россия» выступает за то, чтобы вынести торговые точки по продаже спиртного и табачных изделий за пределы населённых пунктов в специализированные магазины. Суть инициативы: там, где живут люди, должна быть территория трезвости.
Добавим, что сейчас документ изучат депутаты, следующее его рассмотрение намечено на июльское заседание Законодательного собрания. Если он будет принят, то действовать начнёт весной 2025 года.