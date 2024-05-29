Собянин: четыре зеленые зоны благоустроят на юге столицы

«В 2024 году на юге города приведем в порядок четыре зеленые зоны», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на пересечении районов Южное и Центральное Чертаново высадят 240 деревьев и 1,2 тыс. кустарников. Возле Верхнего пруда появятся небольшие амфитеатры с лежаками. Спортивная зона расположится ближе к главному пешеходному маршруту. Ее дополнят площадкой для игры в баскетбол, волейбол и панна-футбол.
В районе Центрального Чертаново обустроят территорию по улице Красного Маяка. На транзитном маршруте появится экотропа. «Высотные мостки поднимут посетителей парковой зоны почти на уровень крон и проведут через листву деревьев. Вечером маршрут украсит подсветка», — уточнил Собянин. В северной части проектируемой территории построят новую площадку для выгула и дрессировки собак. На площадке, расположенной в южной части района, поменяют покрытие и заменят устаревшее оборудование.
В районе Варшавских прудов облагородят неиспользуемые территории. «Начнем с очистки прудов: уберем иловый осадок и мусор со дна, сделаем подпитку прудов водой. Укрепим берега с помощью ряжа лиственницы. Заболоченную территорию расчистим и сделаем там пешеходные зоны из настилов над водной гладью. По маршруту расставим лавочки и шезлонги. И организуем смотровую зону из лиственницы со скамейками для отдыха», — рассказал мэр.
По словам Собянина, также преобразится Покровский парк. У воды обустроят комфортные места отдыха, вдоль тропинок — перголы с качелями. На дорожках заменят покрытие и сделают дополнительные спуски к воде для посетителей с колясками и маломобильных жителей. «На территории парка расположена железобетонная огневая точка, напоминающая о линии обороны Москвы в 1941 году. Приведем этот исторический объект в порядок», — заключил Собянин.