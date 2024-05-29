Собянин: четыре зеленые зоны благоустроят на юге столицы

В районе Варшавских прудов облагородят неиспользуемые территории. «Начнем с очистки прудов: уберем иловый осадок и мусор со дна, сделаем подпитку прудов водой. Укрепим берега с помощью ряжа лиственницы. Заболоченную территорию расчистим и сделаем там пешеходные зоны из настилов над водной гладью. По маршруту расставим лавочки и шезлонги. И организуем смотровую зону из лиственницы со скамейками для отдыха», — рассказал мэр.