«Билет в будущее». Как школьники Кузбасса знакомятся с рабочими профессиями

Кузбасские школьники пробуют себя в роли сварщиков, инженеров, водителей и других специалистов. В списке немало рабочих профессий, которые востребованы сегодня в регионе.
Осознанная карьера.
Новый сезон профориентационного проекта «Билет в будущее» стартовал в регионе 25 марта. Как рассказали в региональном министерстве образования, участниками программы традиционно стали школьники 6−11 классов. Главная цель — помочь им выбрать будущую профессию.
В прошлом году в мероприятиях проекта приняли участие более 40 тыс. юных кузбассовцев. Они посетили организации среднего профессионального, высшего и дополнительного образования, а также промышленные предприятия реального сектора экономики. Кстати, ребята с ОВЗ также имели возможность принять участие в программе.
«В новом сезоне запланировано проведение лекций, мастер-классов, профпроб, карьерных ярмарок и встреч с представителями крупных компаний. Школьники познакомятся с успешными профессионалами, зададут им вопросы. Участие в проекте открывает новые перспективы для ребят и способствует формированию их осознанной успешной карьеры в будущем», — отметила руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Кузбасса Евгения Кремзюк.
Новые открытия и знания.
Недавно индустриальные экскурсии прошли для учеников Красноярской школы Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. Ребята посетили Кемеровский ДСК, который занимается выпуском сборного железобетона, товарной арматуры, бетона и раствора. Школьники смогли погрузиться в атмосферу производственного процесса и пообщались с профессионалами.
А ученики школы № 7 города Мыски прошли профессиональные пробы в Томь-Усинском энерготранспортном техникуме. «Мне понравилась профессия инженера-электроэнергетика, с детства увлекаюсь робототехникой и люблю что-то собирать и ремонтировать», — поделился впечатлениями Кирилл Куликов.
«Открыл для себя новую профессию дежурного по железнодорожной станции. После профессиональных проб мне стало всё ясно и понятно», — рассказал Никита Базеев.
Более 60 учеников школы № 16 Берёзовского посетили профессиональные пробы на базе Берёзовского политехнического техникума. В министерстве отмечают, что подростки попробовали себя в роли повара, сварщика, горного инженера-обогатителя и водителя. Ребята узнали о перспективах и особенностях каждой профессии, задали вопросы экспертам и попробовали свои силы на практике.
Занятия проходили максимально приближенно к реальности. Например, знакомясь с профессией горного инженера-обогатителя, будущие профессионалы надели спецодежду, прошли инструктаж по технике безопасности, изучили теоретический материал об обогатительной фабрике, рассмотрели оборудование, а уже затем получили наряд и погрузились в производственный процесс.