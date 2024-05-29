«Билет в будущее». Как школьники Кузбасса знакомятся с рабочими профессиями

Более 60 учеников школы № 16 Берёзовского посетили профессиональные пробы на базе Берёзовского политехнического техникума. В министерстве отмечают, что подростки попробовали себя в роли повара, сварщика, горного инженера-обогатителя и водителя. Ребята узнали о перспективах и особенностях каждой профессии, задали вопросы экспертам и попробовали свои силы на практике.