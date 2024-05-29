«Ждем милицию»: екатеринбургские полицейские о переименовании ГИБДД в ГАИ

До сих пор нет определенности с дальнейшей судьбой Следственного комитета России. Прежде ведомство называлось Следственный комитет при прокуратуре (СКП), а в 2007 году было выделено из прокуратуры в отдельное ведомство — Следственный комитет России (СКР). До сих пор в прокуратуре многие сотрудники со стажем не понимают, зачем это было сделано. Время от времени начинаются разговоры о возврате СКР в структуру прокуратуры. В одном из интервью глава СК РФ Александр Бастрыкин не исключил возврата СКР в прокуратуру: «Есть такая тенденция, желание — вернуть все на круги своя».