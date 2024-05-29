«Ждем милицию»: екатеринбургские полицейские о переименовании ГИБДД в ГАИ

«На душе тепло! Ждем милицию. На полном серьезе!» — сказал ЕАН один из сотрудников ГАИ Екатеринбурга.
Он еще добавил, что и сотрудники и водители всегда не любили новое название еще и потому, что аббревиатуру ГИБДД элементарно сложнее выговорить, чем ГАИ. А главное, с возвратом прежнего названия, полицейские ждут наведения порядка в их службе, который, по словам сотрудника, был прежде.
ГАИ в ГИБДД была переименована 26 лети назад в 1998 году. Тогда официальной причиной переименования называли обновление службы и создание ее положительного имиджа. О том, что инспекции возвращено название ГАИ заявил начальник Госавтоинспекции России генерал-лейтенант Михаил Черников на заседании Общественного совета при МВД России.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция — не знаю, будет ли (переименована в 2011 году), но Госавтоинспекция уже есть», — цитирует Черникова «Коммерсант».
Он уточнил, что уже сейчас во всех нормативно-правовых документах используется название Госавтоинспекция. В Свердловской области пока используется аббревиатура ГИБДД, ждут распоряжения из Москвы. Сайт Госавтоинспекции области также будет изменен в столичном руководстве.
До сих пор нет определенности с дальнейшей судьбой Следственного комитета России. Прежде ведомство называлось Следственный комитет при прокуратуре (СКП), а в 2007 году было выделено из прокуратуры в отдельное ведомство — Следственный комитет России (СКР). До сих пор в прокуратуре многие сотрудники со стажем не понимают, зачем это было сделано. Время от времени начинаются разговоры о возврате СКР в структуру прокуратуры. В одном из интервью глава СК РФ Александр Бастрыкин не исключил возврата СКР в прокуратуру: «Есть такая тенденция, желание — вернуть все на круги своя».