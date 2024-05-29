Пригородные автобусы Т‑207 и Т‑220 прекращают работу в Нижнем Новгороде

Перевозчики пригородных автобусов Т-207 и Т-220 подали заявление о прекращение обслуживания маршрутов. Соответствующие документы ООО «Экодрайв» и «Авто Футболистов» направили в министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, сообщили в ЦРТС.
В течение трех месяцев после подачи заявления маршруты еще будут курсировать — такое правило для перевозчиков прописано в законе. На это время в минтрансе будут искать новых перевозчиков, которые смогут работать на маршрутах по временным свидетельствам и картам.
Параллельно решается вопрос о введении автобуса, курсирующего от д. Бурцево до автовокзала в Богородске, и муниципального автобусного маршрута А-46 от ЖК «Акварель» до Мызы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что трамвайные пути на улице Белинского приведут в порядок к ноябрю.