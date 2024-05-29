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Крымские города могут получить единый архитектурный стиль

Городам Крыма хотят придать единый архитектурный стиль.

Источник: Комсомольская правда

Города Республики Крым могут обрести единый архитектурный стиль. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила заместитель председателя Совета министра — министр финансов региона Ирина Кивико.

В республике хотят принять Программу развития экономики до 2036 года. Один из разделов будущего документа получил название «Экологическое благополучие». Как пояснила Кивико, туда включается не только экология.

«Это и утилизация мусора, единый архитектурный код городов. Все 10 лет мы старались строить социальные объекты, но мы пришли уже к тому, что нужно говорить об архитектурных кодах городов».

сказала Кивико

По словам руководитель регионального Минфина, внешний облик городов и районов нужно приводить к единообразию со своими особенностями. Глава ведомства добавила, что при этом нужно сохранить идентичность каждого муниципалитета.

архитектура