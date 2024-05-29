Паводки: в свои дома вернулись более 63 тысяч казахстанцев

В селе Коянды Целиноградского района Акмолинской области продолжается откачка дождевых вод из подтопленных 11 дворовых территорий, улиц и проезжей части. Отведена вода из подтопленных 9 дворовых территорий. За сутки откачано более 5 тысяч куб. метров воды.