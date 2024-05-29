Контроль за частными детскими лагерями усилят в Беларуси. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, пишет БелТА.
По его словам, в частных лагерях, работающих по своей инициативе, в 2024 году будет проводиться более жесткий мониторинг, связанный с выявлением мест незаконного пребывания детей. Он уточнил, что зачастую там не обеспечена безопасность пребывания, а также должный уровень предоставления услуг по проживанию и питанию.
Болбатовский, отвечая на вопрос о его отношении к частным детским лагерям, уточнил, что оно отрицательное.
— Потому что тот удельный вес нарушений, который был выявлен в прошлом году, составляет почти 90%, — пояснил он.
Кроме того, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения добавил, что в большинстве случаев лагеря пришлось закрыть для того, чтобы обеспечить безопасность детей.
— Поэтому мы не против альтернативы, но должно быть согласовано, кто имеет право на предоставление данных услуг, с местной исполнительной властью.
Он акцентировал внимание на том, что никто никому ничего запрещать не собирается, однако все должно быть узаконено. Болбатовский заметил, что работа ведется в том числе и в области изменения законодательства в указанном направлении, чтобы регламентировать этот вид деятельность.