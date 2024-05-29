Контроль за частными детскими лагерями усилят в Беларуси

По его словам, в частных лагерях, работающих по своей инициативе, в 2024 году будет проводиться более жесткий мониторинг, связанный с выявлением мест незаконного пребывания детей. Он уточнил, что зачастую там не обеспечена безопасность пребывания, а также должный уровень предоставления услуг по проживанию и питанию.