Уголовное дело о взятках экс-главы Краснобродского и Полысаева ушло в суд

В Кузбассе перед судом предстанет бывший 57-летний глава Краснобродского и Полысаева Раис Гильфанов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Уголовное дело в отношении него ушло в суд.
Следователи полагают, что в декабре 2022 года обвиняемый, будучи главой Краснобродского городского округа, получил от руководителя одной из коммерческих организации области взятку в виде нового автомобиля «Хавал Джолион» стоимостью более 2,2 млн рублей за общее покровительство по службе. Так, Раис помогал создавать благоприятные условия для заключения между администрацией и организацией договоров аренды земли.
С августа по сентябрь 2023 года фигурант, исполняя полномочия главы Полысаева, получил 75 тыс. рублей и 3 тыс. долларов США якобы за оказание помощи представителю той же коммерческой организации в получении лицензии на добычу сапропели в озере Малый Берчикуль. Помогать чиновник не собирался. Осенью прошлого года он покинул пост якобы в связи с состоянием здоровья.
На изъятые в ходе обыска в автомобиле и жилище обвиняемого 1,5 млн рублей, а также иностранную валюту наложили арест. Фигурант заключен под стражу. Действия взяткодателей оценят отдельно.