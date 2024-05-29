Уголовное дело о взятках экс-главы Краснобродского и Полысаева ушло в суд

Следователи полагают, что в декабре 2022 года обвиняемый, будучи главой Краснобродского городского округа, получил от руководителя одной из коммерческих организации области взятку в виде нового автомобиля «Хавал Джолион» стоимостью более 2,2 млн рублей за общее покровительство по службе. Так, Раис помогал создавать благоприятные условия для заключения между администрацией и организацией договоров аренды земли.