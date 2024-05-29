Воронежские власти прокомментировали инцидент с досмотром школьниц перед ЕГЭ

Чиновники нарушений не нашли. Накануне, 28 мая, в сети появилась информация, что школьниц, которые пришли сдавать ЕГЭ, вроде как заставили снимать нижнее белье при досмотре. Выпускницы пожаловались, что при входе рамка металлодетектора выдавала тревожный сигнал, в итоге одну из девушек якобы заставили снять элемент нижнего белья на глазах у других учеников. Также, со слов школьниц, охранники не хотели пропускать учеников из-за пирсинга и, в итоге, украшения пришлось снимать в нестерильных условиях. После этого у части девушек якобы произошло нервное потрясение, ухудшилось самочувствие. В министерстве образования области отметили, что, на основании жалоб, специалисты внимательно изучили записи камер видеонаблюдения. Этических нарушений власти не нашли.