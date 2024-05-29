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В Ростове с начала года отловили почти 300 безнадзорных собак

Ростовская область, 29 мая 2024. DON24.RU. Почти 300 бездомных собак отловили в Ростове-на-Дону с начала года. Об этом сообщается на сайте администрации города.

С начала года в городской центр управления численностью безнадзорных животных поступило 354 обращения с просьбой отловить безнадзорных животных.

«21 обращение поступило за последнюю неделю с 20 мая по 26 мая, из которых три — по фактам укусов жителей, зафиксированных по адресам: пр. Королева, 29; пер. Оружейный, 8; 27-я Линия, 79. Подрядным организациям были оперативно выданы заказ-наряды на отлов. Пятнадцать собак уже отловили и доставили в учреждение», — рассказали в администрации.

Всего с января было отловлено 267 собак, 16 из которых покусали людей. Сообщается, что агрессивных животных будут содержать в центре. Часть отловленных собак уже передали новым владельцам. Еще 189 животных после посещения ветеринара вернули на улицу.

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