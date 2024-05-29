Минздрав дал рекомендации в связи с жаркой погодой

Во время жары нужно ограничить пребывание на улице под прямыми солнечными лучами, постараться быть в тени и не выходить на улицу в самое жаркое время суток.
«Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте головной убор и солнцезащитные очки. Употребляйте менее калорийную пищу, откажитесь от жирной пищи, а потребление мяса сведите к минимуму. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер. Пейте достаточно жидкости: воды, чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Избегайте употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков. Необходимо помнить, что резко увеличивать количество потребления жидкости не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы», — напомнили в Министерстве здравоохранения.
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«Если вы не чувствуете себя здоровым, то ни в коем случае не занимайтесь приготовлением пищи для семьи и гостей, немедленно обратитесь к врачу», -добавили в Минздраве.
Также не стоит брать на отдых на природе продукты, не подвергавшиеся термической обработке, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом, поскольку они в жару служат питательной средой для развития болезнетворных микробов. Продукты следует держать в сумке-холодильнике. Они должны быть защищены от насекомых, грызунов и иных животных.
Нельзя забывать и о правилах личной гигиены. Перед приготовлением и перед приемом пищи нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их специальным дезинфицирующим средством. «Мыть овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной или кипяченой водой. Во время пребывания на отдыхе не употребляйте воду из случайных источников для питья и бытовых целей, воздержитесь от использования льда для охлаждения напитков», — подчеркнули в Министерстве.
Кроме того, купаться можно только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха, при купании нельзя заглатывать воду. Это также нужно разъяснить детям.