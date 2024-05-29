Минздрав дал рекомендации в связи с жаркой погодой

Нельзя забывать и о правилах личной гигиены. Перед приготовлением и перед приемом пищи нужно мыть руки с мылом или обрабатывать их специальным дезинфицирующим средством. «Мыть овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной или кипяченой водой. Во время пребывания на отдыхе не употребляйте воду из случайных источников для питья и бытовых целей, воздержитесь от использования льда для охлаждения напитков», — подчеркнули в Министерстве.