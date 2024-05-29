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«Рубин» продлил контракт с Рахимовым

Главный тренер продолжит работу в клубе.

Рашид Рахимов принял «Рубин» в апреле 2023 года. Тогда перед командой стояла задача вернуться в Премьер-лигу после вылета из неё в 2022-м.

Команда не только выполнила данную установку руководства. Она смогла выиграть Первую лигу, набрав 69 очков. На 2 балла удалось опередить «Балтику» (Калининград), которая также получила повышение в классе.

В последнем чемпионате МИР-РПЛ «Рубин» выступил, в целом, успешно. Клуб закрепился в элите, обосновавшись на 8 позиции (42 очка). Для сравнения, та же «Балтика» вылетела.

Новый контракт с Рахимовым заключён до июня 2026 года. В следующем уроженец Душанбе отметит 60-летний юбилей.

Сейчас команда находится в отпуске. Полный состав участников нового чемпионата определится после стыковых игр, которые состоятся на этой неделе.

Ранее мы писали, что игрок «Рубина» выступит на чемпионате Европы. Мирлинд Даку сыграет за Албанию.