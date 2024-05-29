Стала известна программа мероприятий на День защиты детей в Уфе.

Мэрия города опубликовала программу мероприятий на День защиты детей в Уфе. В администрации города уточнили, что в первый день лета в башкирской столице традиционно пройдет множество мероприятий и активностей в семейном формате.
Общегородской праздник пройдет 1 июня в парке культуры и отдыха «Кашкадан». В этот день там запланированы концерт, развлекательные активности, творческие мастерские, семейные игровые площадки, «Зеленый марафон», забег для самых маленьких (от 11 до 15 месяцев), турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек, а также семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья!».
В планетарии для детей проведут бесплатные показы полнокупольных программ по астрономии, перед началом которых в фойе организуют театрализованное представление, игры и викторины.
Дни открытых дверей с тематическими экскурсиями для всех желающих проведут также музей истории Уфы, дом-музей им. Ленина, музей истории Башкирской организации ВОС.
Выступлениями на открытых площадках уфимцев и гостей города порадуют творческие коллективы Городского дворца культуры и Уфимской детской филармонии.
Городские библиотеки проведут игровые программы, подвижные игры, викторины, конкурсы, рисунки на асфальте, просмотр мультфильмов и встречи с персонажами книг и сказок.
Кроме того, 1 июня Уфа как один из самых музыкальных городов России в год своего 450-летия откроет масштабный VK Fest, который пройдет на нижней площадке конгресс-холла «Торатау».
Также в этот день состоится большой фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм» — «Я говорю на башкирском» в Арт-квадрате.
Более подробный план мероприятий здесь.
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