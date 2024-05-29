Стала известна программа мероприятий на День защиты детей в Уфе.

Общегородской праздник пройдет 1 июня в парке культуры и отдыха «Кашкадан». В этот день там запланированы концерт, развлекательные активности, творческие мастерские, семейные игровые площадки, «Зеленый марафон», забег для самых маленьких (от 11 до 15 месяцев), турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек, а также семейные старты «Папа, мама, я — спортивная семья!».