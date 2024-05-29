Ливни и грозы обрушатся на Кубань 29 мая

«Синоптическая ситуация на территории Кубани будет определяться влиянием смещающегося с запада на восток атмосферного фронта. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. Вызовет дожди и грозы», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.