Ливни и грозы обрушатся на Кубань 29 мая. Также увеличатся порывы ветра, которые будут достигать 20 м/с.
«Синоптическая ситуация на территории Кубани будет определяться влиянием смещающегося с запада на восток атмосферного фронта. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды. Вызовет дожди и грозы», — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
Уточняется, что температура воздуха днем поднимется до 18…23 градусов. Местами в северной половине края 21…26 градусов. На Черноморском побережье ожидается 20…25 градусов.