Реализацию нацпроектов при контроле наблюдателей обсудили с мэром Владивостока

В приморской столице качественно реализовать национальные проекты помогают общественные наблюдатели, которые осматривают различные объекты инфраструктуры и дают советы при ремонтных работах. В среду, 29 мая, состоялось заседание проектного комитета, во время которого активисты и сотрудники администрации города обсудили деятельность народных контролеров, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Мы планируем сделать мастер-план по озеленению, встречаемся с экспертами отрасли. Если у вас будут какие-либо идеи или предложения по озеленению, то мы рады будем их выслушать, учесть, а при особом интересе и совместно реализовать», — добавил мэр.
На мероприятии одной из тем обсуждения стала работа по устранению замечаний при проверке городских объектов. Так, общественные наблюдатели подняли беспокоящий многих жителей города вопрос о функционировании туалетов на сопке Бурачка и набережной имени Владимира Арсеньева. Представители Дирекции общественных пространств рассказали, что запустить их планируют летом.
Также наблюдатели поинтересовались, планируется ли создание пешеходного перехода в районе сквера на Ильичева, 3, который ранее привели в порядок в рамках региональной программы «1000 дворов». В управлении дорог пообещали рассмотреть этот вопрос.
Кстати, благодаря работе наблюдателей на Толстого и Волжской восстановили леера, а в скверах на Верхнепортовой и Ульяновской установили дог-боксы.