Реализацию нацпроектов при контроле наблюдателей обсудили с мэром Владивостока

«Мы планируем сделать мастер-план по озеленению, встречаемся с экспертами отрасли. Если у вас будут какие-либо идеи или предложения по озеленению, то мы рады будем их выслушать, учесть, а при особом интересе и совместно реализовать», — добавил мэр.