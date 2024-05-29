Следователи Екатеринбурга не смогли отправить блогершу Уланову под домашний арест

Напомним, блогерше Екатерине Улановой и ее мужу вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается. Сообщалось, что таких людей могут быть сотни.