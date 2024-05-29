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Следователи Екатеринбурга не смогли отправить блогершу Уланову под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга не стал менять меру пресечения блогерше Екатерине Улановой, обвиняемой в хищении денег у своей аудитории. Об этом сообщает пресс-служба суда. Сегодня суд рассмотрел ходатайство следственного органа об изменении меры пресечения в виде запрета определенных действий на домашний арест.

Однако обвиняемой было решено оставить прежнюю меру пресечения. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, блогерше Екатерине Улановой и ее мужу вменяют хищение денег, которые люди переводили на их банковские счета за покупку бытовой техники, мобильных телефонов и других вещей. По версии следствия, никаких заказанных товаров пара не отдавала, в результате 15 человек лишились более 1,5 млн рублей. Точное количество потерпевших и сумма ущерба сейчас устанавливается. Сообщалось, что таких людей могут быть сотни.

В конце прошлого года на подследственную блогершу из Екатеринбурга был подан групповой иск в суд. Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявляла, что число пострадавших от екатеринбургского блогера превысило тысячу человек.