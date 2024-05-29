Потребность превышает возможности: сколько операций по пересадке органов выполняют в Татарстане

ТАТАРСТАН, 29 мая, ФедералПресс. В Татарстане наблюдается заметный рост количества трансплантаций органов в последние годы. Начиная с 2021-го их число возросло в три раза. Однако людей в листе ожидания гораздо больше. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе минздрава республики.