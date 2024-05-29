Потребность превышает возможности: сколько операций по пересадке органов выполняют в Татарстане

«В 2023 году было выполнено 213 трансплантаций (почки, печень, сердце). В 2022 году — 137, а в 2021-м — 71», — сообщили в ведомстве, отметив, что медучреждения Татарстана занимают высокие позиции в данной области, уступая лидерство лишь Федеральному центру имени Шумакова.
С января 2024 года врачи провели 92 операции по пересадке органов. Согласно статистике, наиболее часто проводятся трансплантации почек и печени, в то время как сердечные трансплантации занимают третье место по популярности.
На текущий год количество пациентов в списке ожидания почек составляет 200 человек, еще 140 нуждаются в печени, а 49 жителей республики — в сердце.
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