Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потребность превышает возможности: сколько операций по пересадке органов выполняют в Татарстане

ТАТАРСТАН, 29 мая, ФедералПресс. В Татарстане наблюдается заметный рост количества трансплантаций органов в последние годы. Начиная с 2021-го их число возросло в три раза. Однако людей в листе ожидания гораздо больше. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе минздрава республики.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«В 2023 году было выполнено 213 трансплантаций (почки, печень, сердце). В 2022 году — 137, а в 2021-м — 71», — сообщили в ведомстве, отметив, что медучреждения Татарстана занимают высокие позиции в данной области, уступая лидерство лишь Федеральному центру имени Шумакова.

С января 2024 года врачи провели 92 операции по пересадке органов. Согласно статистике, наиболее часто проводятся трансплантации почек и печени, в то время как сердечные трансплантации занимают третье место по популярности.

На текущий год количество пациентов в списке ожидания почек составляет 200 человек, еще 140 нуждаются в печени, а 49 жителей республики — в сердце.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как стать донором костного мозга. Первый шаг — включение в специализированный регистр.

медицина