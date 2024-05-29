В Таганроге необоснованно отказали в пенсии мужчине

В Таганроге местному жителю отказали в назначении пенсии необоснованно, сообщает прокуратура Ростовской области. Мужчина обратился в Пенсионный фонд для того, чтобы установить пенсию. Однако ему было отказано. Оказалось, что ПФР не учел сведения о зарплате заявителя за 1984−1985 годы. Установлено, что в то время он работал в Мариуполе.