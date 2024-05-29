Не ели раков и устраивали похороны чехони: какую рыбу ловили самарцы в Волге несколько веков назад

20 мая вот уже в 16 раз отметили День Волги. Сегодня одна из крупнейших рек мира привлекает к себе не только заядлых рыбаков, но и простых самарских жителей, любителей пляжного сезона и палаточного отдыха у воды. Однако мало кто знает, что до XIX века именно самарская Волга носила прозвище «кормилица». Здесь наши предки ловили белугу 4,5 метра в длину и добывали свыше 800 тонн тысяч черной икры. Сколько же лет Волге? Как и какую рыбу ловили несколько веков назад? Кто и зачем устраивал похороны чехони? Рассказываем об этом вместе с краеведом и ведущим на радио «КП-Самара» Игорем Махтевым.
Рыба была разменной монетой
О возрасте Волги до сих пор идут споры, многие исследователи считают ее самой старшей рекой. По некоторым данным, геологический возраст реки — примерно 5 миллионов лет. Истинных цифр, конечно, не знает никто, но совершенно точно ясно — Волга была рекой-кормилицей. Много лет археологи находят в раскопках орудия улова (крючки, гарпуны) и останки осетровых пород. Люди столетиями проживали рядом с Волгой, чтобы питаться.
— Первые упоминания о рыбных промыслах были еще в 1137 году во время правления князя Святослава. Например, город Рыбинск, что был основан на верховье Волги, получил свое название как раз благодаря своей основой деятельности. А вот после 1554 года, когда наша страна присвоила себе Астрахань и Казань, а вместе с ними и всю Волгу, обложила эти территории податью — отправлять в Москву 40 тысяч алтын денег и 3 тысячи рыб. Можно сказать, тогда рыба была разменной монетой. Рыба всегда была основной пищей нашей страны, — рассказал Игорь Махтев.
Кстати, если в XV веке рыбу свободно ловили, где хотели, то вот уже в 1649 году появились ограничения.
— С того времени реки стали делить на владения. Власть поняла, что дело-то прибыльное. Казна стала давать наделы — как земли, так и воды. Появилось понятие рыбной ловли. Эти ловли принадлежали государству, городам, монастырям и частным лицам. Правда, контролировалось это плохо. В отчетах указывали некорректные цифры, так старались уйти от налога, — отметил краевед.
Почему коза, а не рыба?
Но, как и сейчас, простому люду разрешалось рыбачить с берега да с камушка на удочку. С этим в нашей стране проблем никогда не было.
— Если уж на то пошло, то есть ощущение, что герб с козой нам присвоили несправедливо. Самара была рыбным городом, но это, увы, никак не отметили на символике. Например, у Саратова на гербе изображены три стерляди.
Сегодня в Волге водится всего около 70 видов рыб, а вот в XIX веке эта цифра была намного больше, здесь водилась даже экзотика.
— Из нашей реки выдавливали миногу, белугу, осетра, сома, севрюгу, стерлядь, судака, леща и сазана. Размеры были внушительные. Рыбакам попадались белуги до 4,5 метров в длину, а весили они примерно 1,5 тонны. Из одной такой рыбки добывали 100 килограммов икры.
Выкидывали раков и считали сельдь проклятой рыбой
Интересный факт. Тогда волжане не считали белугу деликатесом, а сейчас, как известно, ее стоимость весьма кусачая. Не любили рыбаки и сома, если попадался в сети — считай беда. Но дабы добру не пропадать, кожу усатой рыбы использовали для окон вместо стекол. Ее вымывали, очищали и высушивали. После всех процедур она становилась прозрачной и прочной.
— Не считали за пищу и раков, а если быть точнее, то ценителями сегодняшнего речного лакомства были только городские. Крестьяне же считали, что раков просто невозможно есть, не пришлись им по вкусу и все тут. В 1892 году раки исчезли, стали массово гибнуть по непонятным причинам.
Наши предки явно не знали толк в деликатесах. Ровно дышали и на селедку. Точнее ужасались при виде этой рыбы. Считалось, если человек съест хоть кусочек, то тут же сойдет с ума. Даже прозвище бедолаге дали — бешенка. Эх, сейчас бы нам селедочки местной! Да не водится больше…
— Зато волжане уже тогда знали толк в экологическом движении. В начале XX века на самарские берега чехоня выбрасывалась на берег. Ее было настолько много, что на пляже образовалась антисанитария. Добровольцы стали собирать протухшую рыбу и зарывать ее в землю. Так появился праздник «Похороны чехони». Его еще долгие годы после отмечали с самоварами на природе, хоть и забыли, как он вообще появился.
В XIX веке рыбы стало меньше из-за сбросов нефти и варварской ловли. По существующим данным, если в 1910 году только в Волге добывали 816 тысяч тонн черной икры, то сегодня лишь 50 тысяч тонн в год. Вот такая разница.