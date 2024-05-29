Не ели раков и устраивали похороны чехони: какую рыбу ловили самарцы в Волге несколько веков назад

20 мая вот уже в 16 раз отметили День Волги. Сегодня одна из крупнейших рек мира привлекает к себе не только заядлых рыбаков, но и простых самарских жителей, любителей пляжного сезона и палаточного отдыха у воды. Однако мало кто знает, что до XIX века именно самарская Волга носила прозвище «кормилица». Здесь наши предки ловили белугу 4,5 метра в длину и добывали свыше 800 тонн тысяч черной икры. Сколько же лет Волге? Как и какую рыбу ловили несколько веков назад? Кто и зачем устраивал похороны чехони? Рассказываем об этом вместе с краеведом и ведущим на радио «КП-Самара» Игорем Махтевым.